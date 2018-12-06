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Pierre & Vacances : Et Vacances-Le DG adjoint Thierry Hellin met fin à ses fonctions

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06/12/2018 | 19:02

6 décembre (Reuters) - Pierre et Vacances SA a annoncé jeudi dans un communiqué :

* THIERRY HELLIN MET FIN AU 31 DÉCEMBRE 2018 À SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU GROUPE.

* THIERRY HELLIN VEUT CRÉER SA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN ASSET MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS.

* LE GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS LUI CONFIERA DES MISSIONS DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ET DE RECHERCHE DE DÉVELOPPEMENTS. Le communiqué : https://reut.rs/2UnqaOL Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2019 1 595 M
EBIT 2019 48,7 M
Résultat net 2019 13,4 M
Dette 2019 240 M
Rendement 2019 2,57%
PER 2019 8,34
PER 2020 11,30
VE / CA 2019 0,24x
VE / CA 2020 0,23x
Capitalisation 145 M
Graphique PIERRE & VACANCES
Durée : Période :
Pierre & Vacances : Graphique analyse technique Pierre & Vacances | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique PIERRE & VACANCES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 2
Objectif de cours Moyen 19,5 €
Ecart / Objectif Moyen 32%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Olivier Brémond Chief Executive Officer & Director
Gérard Brémond Chairman
Patricia Damerval Director, Deputy CEO, Head-Finance & Audit
Paul Collinson Director-Operating Innovation & IT Systems
Thierry Hellin Director, Deputy CEO, Head-Legal & Human Resources
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
PIERRE & VACANCES-67.71%164
SHANGRI-LA ASIA LIMITED-34.97%5 229
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC-2.11%4 252
EXTENDED STAY AMERICA INC-5.89%3 367
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