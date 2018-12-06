Pierre & Vacances : Et Vacances-Le DG adjoint Thierry Hellin met fin à ses fonctions

6 décembre (Reuters) - Pierre et Vacances SA a
annoncé jeudi dans un communiqué :
* THIERRY HELLIN MET FIN AU 31 DÉCEMBRE 2018 À SES FONCTIONS
DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU GROUPE.
* THIERRY HELLIN VEUT CRÉER SA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN ASSET
MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS.
* LE GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS LUI CONFIERA DES
MISSIONS DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ET DE RECHERCHE DE
DÉVELOPPEMENTS.
Le communiqué : https://reut.rs/2UnqaOL
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(Rédaction de Paris)