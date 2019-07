Pierre & Vacances : Gouvernance

Yann Caillère apportera son expertise de plus de 40 années aux plus hauts niveaux dans plusieurs groupes leaders de l'industrie du tourisme, pour mettre en œuvre le plan de transformation et la croissance du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs.

Olivier Brémond est nommé Directeur général délégué en charge de la stratégie et de l'investissement de S.I.T.I, holding de tête du groupe qui détient les participations familiales dans Pierre & Vacances SA, soit 49,81 % du capital et 63,62 % des droits de vote, et présidée par Gérard Brémond.

Pour optimiser la mise en œuvre du plan stratégique du Groupe, Gérard Brémond et Olivier Brémond décident de l'évolution de la gouvernance du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs et de la holding S.I.T.I. en dissociant le contrôle capitalistique du Groupe de la direction opérationnelle par deux nominations :

Olivier Brémond a déclaré : « Aux côtés de Gérard Brémond, je me consacrerai à la stratégie patrimoniale de SITI. L'expérience que j'ai acquise sur le terrain et auprès des équipes du Groupe me permettra de mieux apprécier la mise en œuvre de la stratégie de la holding de tête du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs ».

Gérard Brémond a déclaré : « Je me réjouis d'accueillir Yann Caillère au sein du Groupe. Avec son expérience et sous son impulsion, nous poursuivons notre stratégie avec pour objectif prioritaire la croissance de notre profitabilité et de notre développement international ».

Yann Caillère a déclaré : « Je connais et côtoie Gérard Brémond depuis très longtemps. Nous avons construit ensemble le partenariat entre les groupes Accor et Pierre & Vacances-center Parcs pour Aparthotels Adagio. Je suis fier et heureux de rejoindre ce Groupe dont je connais les métiers et les talents des équipes ».

A propos du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est le leader européen des résidences touristiques et des resorts.

Créé en 1967, il développe et gère depuis plus de 50 ans des concepts de vacances et de loisirs innovants dans le respect de l'environnement pour proposer les plus belles destinations européennes à la mer, à la montagne, à la campagne et au cœur des villes.

Avec ses marques complémentaires - Pierre & Vacances, Center Parcs, maeva.com, Villages Nature Paris, Sunparks et les Aparthotels Adagio - le Groupe Pierre & Vacances- Center Parcs accueille 8 millions de clients, dans un parc touristique de 45 000 appartements et maisons, situés dans 280 sites en Europe.

