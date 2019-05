Pierre & Vacances : Résultats semestriels 2018/2019

Cette acquisition met fin à l'ensemble des liens capitalistiques et commerciaux entre HNA Tourism et Pierre & Vacances-Center Parcs.

Le 21 décembre 2018, la Société d'Investissement Touristique et Immobilier (S.I.T.I)1 a acquis la totalité de la participation détenue par HNA Tourism Group dans la Société Pierre et Vacances S.A., soit 10,00% du capital et 13,50% des droits de vote nets de la Société2.

Activité et résultats 3 du 1 er semestre 2018/2019 (1 er octobre 2018 au 31 mars 2019)

2.1 Chiffre d'affaires

A compter du 1er octobre 2018, le Groupe applique la nouvelle norme « IFRS 15 - Reconnaissance du revenu ». Il résulte de l'application de cette norme une forte croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre de l'exercice 2018/2019, liée principalement à la signature d'opérations de cession/rénovation de Center Parcs pour lesquelles le Groupe a été qualifié de « principal » au sens de la norme IFRS 15 (pour plus de détails, se reporter au communiqué relatif au chiffre d'affaires semestriel disponible sur le site du Groupe : www.groupepvcp.com).

en millions d'euros 2018/2019 2017/2018 Evolutions Evolutions à 2017/2018 Pro-forma données Publié IFRS 15 comparables (avant IFRS 15) selon selon (*) selon reporting reporting reporting opérationnel opérationnel opérationnel Tourisme 543,5 529,8 +2,6% 570,1 - Pierre & Vacances Tourisme Europe 243,5 238,1 +2,3% 276,6 - Center Parcs Europe (**) 299,9 291,8 +2,8% 293,4 dont chiffre d'affaires de location 367,6 357,1 +2,9% +4,2% 357,1 - Pierre & Vacances Tourisme Europe 170,1 166,1 +2,4% +5,1% 166,1 - Center Parcs Europe (**) 197,5 190,9 +3,4% +3,4% 190,9 Immobilier 194,7 100,0 +94,6% 84,8 Total 1er semestre 738,1 629,9 +17,2% 654,8

(*) Retraitement de l'incidence :

du décalage, de mars en 2018 à avril en 2019, de vacances scolaires de certaines clientèles étrangères (allemandes, belges et espagnoles notamment) ;

sur le pôle PVTE, de la réduction nette du parc exploité (désengagements de sites déficitaires et non-renouvellements de baux);

non-renouvellements de baux); sur le pôle CPE, de la croissance nette du parc exploité, lié à l'ouverture du nouveau Center Parcs d'Allgau et liée à l'annualisation du stock sur le Domaine Center Parcs Ardennen au 1er trimestre. Ces effets sont partiellement compensés par l'incidence de la fermeture du Center Parcs de l'Ailette dans le cadre de travaux de rénovation.

(**) Y compris Villages Nature Paris (11,1 M€ sur le semestre dont 8,7 M€ de chiffre d'affaires de location).

Le chiffre d'affaires touristique du Groupe au 1 er semestre de l'exercice 2018/2019 s'élève à 543,5 millions d'euros, en croissance de +2,6% par rapport au 1 er semestre 2017/2018 .

Le chiffre d'affaires de location s'élève à 367,6 millions d'euros, en progression de +4,2% à données comparables (i.e. hors incidence des effets offre et du décalage des vacances scolaires) :

- Pierre & Vacances Tourisme Europe affiche une croissance de +5,1% , bénéficiant à l'ensemble des destinations : +6,1% sur la destination montagne (avec un taux d'occupation moyen de 90% sur le semestre), +5,0% sur les résidences urbaines, et +3,4% sur les destinations mer (croissance tant en France métropolitaine qu'en Espagne).

- Center Parcs Europe délivre une croissance de +3,4% , répartie entre +2,5% pour les Domaines belges, allemands et néerlandais (avec de belles performances des parcs récemment rénovés aux Pays Bas) et +4,8% pour les Domaines français, bénéficiant du succès de Villages Nature Paris.

Le chiffre d'affaires des autres activités touristiques progresse de +1,8% , avec une croissance de +2,1% sur Pierre & Vacances Tourisme Europe et de +1,6% pour Center Parcs Europe.

3 La norme IFRS 11 « Partenariats » entraîne la consolidation des co-entreprises (partenariats Adagio et Villages Nature Paris principalement) selon la méthode de la mise en équivalence et non plus de l'intégration proportionnelle. Pour son reporting opérationnel, le Groupe continue d'intégrer les co-entreprises selon la méthode proportionnelle, considérant que cette présentation traduit mieux la mesure de sa performance.

Les éléments de compte de résultat et les indicateurs commerciaux commentés ci-après sont issus du reporting opérationnel. Des tableaux de réconciliation avec les comptes de résultat IFRS sont présentés au paragraphe 1.4.

