Pierre & Vacances : dans le top 20 de l'indice Gaïa

16/10/2018 | 12:16

Pierre & Vacances-Center Parcs indique faire partie pour la 10e année consécutive de l'indice Gaïa de l'agence Ethifinance et se classer à la 16e place parmi les 230 entreprises analysées, soit une progression de 10% de sa note globale.



Il fait partie des 230 valeurs ayant obtenu les meilleures performances extra-financières en étant présent dans l'indice Gaïa d'analyse et de notation ESG. Il reste dans le top 15 des 85 entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros.



