Pierre & Vacances : départ du général adjoint en fin d'année

07/12/2018 | 07:23

Pierre & Vacances-Center-Center Parcs annonce que Thierry Hellin mettra fin au 31 décembre 2018 à ses fonctions de directeur général adjoint pour créer sa société de conseil en asset management et investissements immobiliers.



Le groupe de tourisme et d'immobilier précise toutefois qu'il lui confiera des missions de transactions immobilières et de recherche de développements, en complément et coordination avec ses équipes internes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.