Pierre & Vacances : en hausse, porté par des résultats salués

16/10/2019 | 11:53

Le titre Pierre & Vacances avance ce matin de +6% à Paris, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Pierre & Vacances, saluant au passage, comme les investisseurs, un chiffre d'affaires annuel 'supérieur aux attentes' et 'de bonnes perspectives pour le T1 2020'.



'Nous maintenons notre opinion Achat justifiée par des niveaux de valorisation faibles (...) et l'accélération de l'opérationnel qui sera progressive tout au long du plan stratégique à horizon 2022 (allègement de la structure de coûts, soit 20 ME d'économies d'ici 2022 dont 5 ME attendus sur 2019 et 10 ME sur 2020)', indique le broker.



Oddo BHF confirme également son objectif de cours de 17,5 euros, pour un potentiel de +19%.



