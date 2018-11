Pierre & Vacances : et VACANCES a réduit ses pertes annuelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre et Vacances recule de 0,55% à 14,42 euros sur la place de Paris, dans le sillage de résultats annuels toujours dans le rouge. Toutefois, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a réduit ses pertes et dépeint les grands axes d’un plan stratégique, visant à relancer durablement sa rentabilité. Des éléments qui ont conduit Oddo BHF à maintenir sa recommandation Achat sur la valeur avec un objectif de cours de 36 euros.Dans le détail, Pierre et Vacances a accusé une perte nette de 45,9 millions d'euros sur son exercice 2017-2018 (clos fin septembre), contre une perte nette de 56,7 millions un an plus tôt.Pour sa part, le résultat opérationnel courant est ressorti à 9,1 millions, en repli de 26,6%, mais en ligne avec les attentes d'Oddo BHF (8,9 millions d'euros).Pierre et Vacances a été pénalisé par des éléments non récurrents tels que les décalage de signatures de ventes en blocs dans l'immobilier et par des surcoûts liés à l'ouverture retardée de Villages Nature. L'impact d'un ajustement des créances d'impôts est également à signaler.Quant au chiffre d'affaires, déjà publié, il s'établit à 1,52 milliard d'euros sur l'exercice, en hausse de 1,1% sur un an.En parallèle de ses résultats, Pierre et Vacances a dévoilé les grands axes d'un plan stratégique sur 4 ans visant à améliorer de manière structurelle sa rentabilité. Ce plan comprend notamment la montée en gamme de l'offre touristique existante, par un programme de travaux de rénovation de 450 millions d'euros portant à la fois sur les hébergements et les équipements.A horizon 2022, Pierre et Vacances vise ainsi une rentabilité des activités touristiques de 5% à horizon 2022 (notamment par une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires hébergement de 4% à périmètre constant) et un volume d'affaires immobilier de 3 milliards d'euros sur la période, dégageant une marge moyenne de 6%.