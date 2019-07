Pierre & Vacances : évolution de la gouvernance

19/07/2019 | 08:01

Pierre & Vacances-Center Parcs annonce une évolution de la gouvernance du groupe et de la holding SITI, en dissociant le contrôle capitalistique du groupe de la direction opérationnelle par deux nominations.



Olivier Brémond est ainsi nommé directeur général délégué en charge de la stratégie et de l'investissement de SITI, holding de tête du groupe qui détient les participations familiales dans Pierre & Vacances, soit 49,81% du capital et 63,62% des droits de vote.



Yann Caillère est désigné directeur général de Pierre & Vacances avec pour principaux objectifs l'impulsion de la croissance de la rentabilité et l'accélération du développement du groupe d'immobilier et de tourisme. Sa prise de fonction sera effective le 2 septembre.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.