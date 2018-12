Pierre & Vacances : le chinois HNA est sorti du capital

21/12/2018 | 09:34

Annoncé le 12 décembre, le départ du groupe chinois TNA Tourism Group du tour de table de Pierre & Vacances est désormais effectif.



Entré au capital en 2015, HNA détenait jusqu'alors 10% des parts et 13,5% des voix du groupe de loisirs.



La Société d'investissement touristique et immobilier (SITI), holding du président-fondateur Gérard Brémond, a acquis en date de ce jour les titres de HNA, ce qui porte sa participation à 49,81% du capital et 64,91% des droits de vote.



La cession est intervenue au prix de 15,93 euros par action, a-t-il été annoncé le 12 décembre.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.