Pierre & Vacances nomme Yann Caillère (ex-Accor) au poste de DG

Le conglomérat chinois HNA a cédé en décembre 2018 sa participation de 10% dans Pierre & Vacances à Siti au prix de 15,93 euros par action.

Olivier Brémond, qui reste administrateur de Pierre & Vacances, sera chargé de la stratégie et de l'investissement de Siti, holding détentrice des participations familiales dans Pierre & Vacances SA, soit 49,81% du capital et 63,62% des droits de vote, et présidée par son père Gérard Brémond, précise le communiqué publié par le groupe.

Yann Caillère, 65 ans, prendra ses fonctions le 2 septembre, après une carrière à des postes de direction successivement chez Disneyland Resort Paris, Groupe Louvre Hôtels, Accor et le spécialiste espagnol de parcs et loisirs Parques Reunidos.

