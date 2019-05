Pierre & Vacances : perte nette creusée au 1er semestre

29/05/2019 | 07:51

Pierre & Vacances annonce un résultat net de -121,1 millions d'euros pour son premier semestre 2018-19, contre -103,5 millions un an auparavant, essentiellement du fait de la saisonnalité accrue des activités touristiques.



A 738,1 millions d'euros, le chiffre d'affaires total a augmenté de 17,2%, dont 543,5 millions pour les activités touristiques (+2,6% en publié et +4,2% en comparable) et 194,7 millions pour le développement immobilier (à comparer à 100 millions un an auparavant).



A date, compte tenu du niveau du portefeuille de réservations touristiques et du calendrier attendu des opérations immobilières, le groupe anticipe une progression de ses résultats sur l'ensemble de l'exercice 2018-19.



