Pierre & Vacances : perte nette réduite de 28% en 2018-19

27/11/2019 | 07:37

Pierre & Vacances publie au titre de l'exercice 2018-19 une perte nette de 33 millions d'euros, en amélioration de 28% par rapport à 2017-18, et un résultat opérationnel courant plus que triplé à 30,9 millions d'euros.



A 1.672,8 millions d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 13,8%, dont un CA des activités touristiques en progression de 7,2%, tirée par la division Center Parcs Europe (+11%), et un CA du développement immobilier en hausse de 56,6%.



Compte tenu du portefeuille de réservations à date, le groupe anticipe une croissance des activités touristiques au premier trimestre 2019-20. Une réflexion stratégique est engagée pour intensifier et accélérer la mise en oeuvre du plan de transformation.



