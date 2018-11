Pierre & Vacances : plan stratégique à horizon 2022

22/11/2018 | 08:10

En marge de la publication de ses résultats annuels, Pierre & Vacances fait part d'un plan stratégique à horizon 2022, avec pour objectif prioritaire un retour à une rentabilité durable permettant une reprise de la distribution de dividendes.



Cette stratégie doit se traduire par une progression des résultats sur les quatre prochains exercices, avec notamment une rentabilité des activités touristiques de 5% à horizon 2022 et un volume d'affaires immobilier de trois milliards d'euros sur la période.



Compte tenu du portefeuille de réservations à date, le groupe anticipe une croissance des activités touristiques à périmètre constant au premier trimestre de l'exercice 2018-19, à la fois sur le pôle Pierre & Vacances Tourisme Europe et sur le pôle Center Parcs Europe.



