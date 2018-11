Pierre & Vacances : résidence 'Senioriales' à La Réunion

06/11/2018 | 10:51

CBo Territoria annonce la livraison de la première résidence-services 'Senioriales' de l'Île de La Réunion, au coeur de la nouvelle ville de Beauséjour, créée par le groupe à Sainte-Marie à 10 mn du chef-lieu Saint-Denis.



Destinée aux jeunes retraités est composée de 34 appartements (21 appartements T2 et 13 appartements T3), cette résidence dispose de nombreux équipements collectifs (salon-club de 150 m2, espace d'accueil, terrasse commune...).



La collaboration entre CBo Territoria et 'Senioriales', filiale de Pierre & Vacances - Center parcs qui en assurera l'exploitation, se poursuit au travers de la réalisation d'une seconde tranche de 42 appartements qui seront livrés mi 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.