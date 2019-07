Pierre & Vacances : vise une croissance comparable au T4

11/07/2019 | 17:56

Le chiffre d'affaires des activités touristiques s'inscrit à 335,3 millions d'euros, en croissance de +12,6% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de location ressort à 227,7 millions d'euros, en hausse de +5,5% à données comparables.



Le chiffre d'affaires des autres activités touristiques progresse de +8,7%. ' Il profite notamment du décalage des vacances scolaires sur le 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019, avec une croissance de +8,9% pour Center Parcs Europe et de +8,3% sur Pierre & Vacances Tourisme Europe ' précise le groupe.



' Compte tenu du portefeuille de réservations de Pierre & Vacances Tourisme Europe et de Center Parcs Europe, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires en croissance à données comparables sur le 4ème trimestre de l'exercice 2018/19 ' rajoute la direction.



