Pierre et Vacances: 1er semestre lesté par des effets saisonniers

Paris - Pierre et Vacances table sur une "progression" de ses résultats pour l'exercice 2018/2019, après la publication mardi d'une perte aggravée au premier semestre, à 121 millions d'euros contre 103 millions un an plus tôt, en raison d'effets saisonniers "accentués".

Pour les six premiers mois de son exercice (octobre-mars), le numéro un européen des résidences de loisirs - qui possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs ou Adagio - fait état d'une perte opérationnelle courante de 111 millions d'euros, contre 95 millions un an plus tôt.

Les résultats semestriels du groupe sont "toujours structurellement déficitaires", rappelle Patricia Damerval, directrice générale adjointe aux Finances, "car nous dégageons lors des six premiers mois 40% du chiffre d'affaires annuel, pour 50% des charges".

Et pour ce semestre, "il y a eu une accentuation des effets saisonniers, avec un décalage des vacances de printemps de mars à avril par rapport à l'an dernier, et aussi la montée en puissance de nouvelles résidences", a-t-elle résumé.

En avril, le groupe avait déjà fait état d'un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 17%, à 738 millions d'euros.

"L'activité se présente plutôt bien" au troisième trimestre, a indiqué Patricia Damerval: le groupe - qui avait réduit l'an dernier sa perte à 45 millions d'euros - "anticipe" pour l'ensemble de l'exercice "une progression de ses résultats" compte tenu du niveau actuel des réservations, selon le communiqué.

Pierre et Vacances a également annoncé le lancement prochain de travaux pour 580 nouveaux cottages à Villages Nature: ce gigantesque complexe écotouristique, situé près de Disneyland et codéveloppé avec le groupe Euro Disney, a ouvert en 2017, et sa capacité va donc être doublée.

La première tranche de 175 cottages, qui seront livrés en 2021, bénéficiera d'un investissement de 85 millions d'euros. Pour les 405 cottages dont la livraison est prévue en 2022/2023, 125 millions d'euros sont prévus, a précisé Gérard Brémond, président-fondateur du groupe.

Outre la rénovation ou l'extension de plusieurs Center Parcs - ses célèbres cottages immergés dans des domaines forestiers - le groupe compte trois nouveaux projets à l'étranger, en Belgique, en Allemagne et au Danemark, pays où il va s'implanter pour la première fois.

Concernant son expansion en Chine, après la sortie de son capital en décembre du groupe chinois HNA lourdement endetté, Pierre et Vacances est en train de finaliser un accord avec deux nouveaux partenaires chinois: une banque publique d'investissement et une entreprise publique de construction, qui détiendront respectivement 44% et 12% d'une co-entreprise dans laquelle le groupe français sera présent à hauteur de 44%.

