Pierre et Vacances : SITI augmente sa participation

12/12/2018

Le Groupe de contrôle de Pierre et Vacances renforce sa participation par l'achat des actions détenues par HNA.



SITI rachète la totalité de la participation détenue par HNA dans la Société Pierre et Vacances S.A., soit 980 172 actions ordinaires représentant 10,00% du capital et 13,50% des droits de vote nets de la Société. Le prix de cession ressort à 15,93 euros par action.



A l'issue de cette opération, la participation de SITI dans la Société passera de 39,81% du capital et 53,78% des droits de vote à 49,81% du capital et 64,91% des droits de vote.



PV-CP China Holding BV rachète la participation de 60% détenue par HNA dans la société commune HNA PV Tourism Company Limited.



' Cet accord de cession met fin à l'ensemble des liens capitalistiques et commerciaux entre HNA Tourism et Pierre & Vacances-Center Parcs en raison de la restructuration financière en cours du Groupe HNA ' indique le groupe.



