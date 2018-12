Pierre et Vacances se sépare de HNA pour mieux se développer en Chine

Paris (awp/afp) - Pierre et Vacances a annoncé mercredi la sortie de son capital du géant chinois HNA, actionnaire à hauteur de 10% depuis 2016, mais qui n'a pas contribué, contrairement à ce qui était prévu, au développement du groupe français en Chine en raison de ses problèmes financiers.

Selon un communiqué du numéro un des résidences de loisirs, un accord signé ce jour "met fin à l'ensemble des liens capitalistiques et commerciaux" avec HNA, groupe lourdement endetté qui fait l'objet d'une enquête du régulateur bancaire chinois et a été pressé de réduire ses investissements à l'étranger.

Est ainsi prévue la cession "irrévocable" à Siti, holding de contrôle de Pierre et Vacances, de "la totalité de la participation détenue par HNA", soit 980.172 actions ordinaires représentant 10% du capital et 13,50% des droits de vote, le prix de cession ayant été fixé à 15,93 euros par action.

La participation de Siti dans Pierre et Vacances SA, actuellement à hauteur de 39,81% du capital et 53% des droits de vote, montera par conséquent à respectivement 49,81% et 64,91%.

Par ailleurs, l'accord met également fin à la coentreprise qui avait été lancée par les deux groupes pour développer en Chine des concepts touristiques inspirés des célèbres Center Parcs, des cottages immergés dans des domaines forestiers.

"Des négociations sont avancées avec un nouveau partenaire pour une prise de participation dans cette société afin de conforter le développement du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs en Chine, en appui des accords de partenariat noués avec des promoteurs locaux", a indiqué le groupe français.

Fin novembre, en marge de la publication de ses résultats annuels, Gérard Brémond, président-fondateur de Pierre et Vacances, avait annoncé que des "négociations" étaient "en cours" pour faire le point sur le partenariat avec le conglomérat chinois.

HNA "devait investir" en Chine en construisant cinq villages vacances inspirés des Center Parcs, avait rappelé M. Brémond.

"Mais il y a un constat de non-exécution. Et quand on a vu l'inefficacité, entre guillemets, de HNA, on a multiplié les contacts avec des promoteurs immobiliers chinois travaillant dans des zones touristiques et on a signé dix accords de développement pour Center Parcs et Pierre et Vacances", avait-il indiqué.

