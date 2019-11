cosmos82 - NEWS... Il y a 2 heures

(Boursier.com) -- DTZ Asset Management vient d'acquérir en VEFA, pour le compte d'un de ses clients, un hameau comprenant 91 cottages situés dans le futur Center Parcs "Domaine du Bois aux Daims" (Vienne). Ce projet de cinquième Center Parcs en France est actuellement en cours de construction par le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs et ouvrira en 2015. L'ensemble de cottages acheté sera loué sur la base d'un bail investisseur long terme à Center Parcs Resorts France.



DTZ Asset Management assurera la gestion de cette participation sur le long terme. Patrice Genre, Directeur Général de DTZ Asset Management, se félicite de pouvoir accompagner ses clients dans cette typologie d'actifs de diversification procurant des rendements attractifs sur des durées longues, et précise étudier d'autres dossiers offrant les mêmes caractéristiques financières.



Le Center Parcs Vienne - Grand Ouest profite d'une situation idéale, à proximité de nombreux centres urbains (Poitiers, Tours, Angers, Nantes), et de sites touristiques de renom (Futuroscope, Puy du Fou, châteaux de la Loire...). Il est accessible à plus de 10 millions d'habitants à moins de trois heures. Ce magnifique domaine se niche au coeur d'un site naturel exceptionnel, composé de plans d'eau et de forêts, et offre un espace de 26.000 m(2) d'activités pour toute la famille (Aquamundo, Spa, équipements sportifs...). Les cottages, harmonieusement disséminés dans l'immense espace boisé, offrent une expérience unique : une fabuleuse immersion au sein de la nature. De plain-pied avec de larges baies vitrées, ils se déclinent en trois gammes : VIP, Premium et Confort.



Dans cette opération, DTZ Asset Management était conseillé par l'étude Théret (Maître Robert Théret), le cabinet Lefèvre Pelletier & Associés (Maître Marie-Odile Vaissié) pour le bail et le cabinet Fidal (Maître Jean-Etienne Chatelon) pour les aspects fiscaux. Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs était conseillé par l'étude Thibierge (Maître Olivier Valard). 1