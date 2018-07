PINDUODUO : annonce la tarification de son offre publique initiale 0 0 27/07/2018 | 15:40 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SHANGHAI, le 26 juillet 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Pinduoduo Inc. (« Pinduoduo » ou la « Société ») (NASDAQ:PDD), une plateforme innovante et en plein essor de « nouveau commerce électronique » et l'un des plus importants acteurs de l'e-commerce chinois, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de son offre publique initiale à 85 600 000 American Depositary Shares (« ADS ») (l'équivalent de 342 400 000 actions ordinaires de catégorie A) au prix de 19 dollars américains par ADS, soit un montant total de 1,63 milliard de dollars, en supposant que les souscripteurs n'exercent pas leur option d'acheter des ADS supplémentaires. Les ADS, représentant chacune quatre actions ordinaires de catégorie A de la Société, ont été admises à la cotation sur le NASDAQ Global Select Market et devraient commencer à être négociées aujourd'hui sous le symbole « PDD ».

Les souscripteurs ont bénéficié d'une option de 30 jours pour l'achat de 12 840 000 ADS supplémentaires de la Société (l'équivalent de 51 360 000 actions ordinaires de catégorie A), ce qui entraînerait un produit brut supplémentaire de 244 millions de dollars américains. Le nombre d'actions ordinaires en circulation immédiatement après la présente offre (en supposant l'acquisition et l'exercice de 581 972 860 options attribuées et en circulation) est de 5 013 118 240 actions ordinaires diluées (ou 5 064 478 240 actions ordinaires si les souscripteurs exercent l'option de surallocation dans son intégralité). Credit Suisse, Goldman Sachs, CICC et China Renaissance ont agi en tant que teneurs de livres (bookrunners) associés à l'offre. La déclaration d'enregistrement de Pinduoduo relative à l'offre a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et déclarée recevable par celle-ci. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres décrits aux présentes, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit État ou juridiction. L'offre des titres est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement en vigueur. Une copie du prospectus relatif à l'offre peut être obtenue en contactant Credit Suisse Securities (USA) LLC à l'adresse Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010, États-Unis d'Amérique ou Goldman Sachs (Asia) LLC à l'adresse 68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queens Road, Central, Hong Kong ou China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited à l'adresse 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ou China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited à l'adresse Unit 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong. À propos de Pinduoduo (NASDAQ:PDD) : Pinduoduo est une plateforme de « nouveau commerce électronique » innovante et à croissance rapide qui propose aux acheteurs des produits de valeur et des expériences de magasinage amusantes et interactives. La plateforme mobile Pinduoduo offre une sélection complète de produits à des prix attractifs, avec une expérience d'achat social dynamique qui exploite les réseaux sociaux comme un outil efficace et efficient d'acquisition et de fidélisation des acheteurs. Pour les demandes des investisseurs et des médias, veuillez contacter : Relations investisseurs

investor@pinduoduo.com Clermont Partners

Caitlin Markle

+1-901-314-0691

cmarkle@clermontpartners.com Newgate Communications

Joshua Goldman-Brown

+852-6111-2358

joshua.goldman-brown@newgate.asia



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Pinduoduo Inc. via Globenewswire

0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur PINDUODUO 15:40 PINDUODUO : annonce la tarification de son offre publique initiale GL