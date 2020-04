Piper Sandler : finalise l'acquisition de la grande banque d'investissement spécialisée dans les produits chimiques, The Valence Group

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR), une banque d’investissement et une société de valeurs mobilières institutionnelles de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé son acquisition de The Valence Group, une importante banque d’investissement internationale spécialisée dans les produits chimiques, les matériaux et autres secteurs connexes. The Valence Group sera le nouveau groupe produits chimiques et matériaux de Piper Sandler, ajoutant une nouvelle pratique de conseil de pointe à la plateforme Piper Sandler. Par ailleurs, Peter Hall, l’un des fondateurs de The Valence Group, dirigera désormais l’expansion des services bancaires d’investissement de Piper Sandler en Europe.

Piper Sandler a reçu les conseils de sa filiale en propriété exclusive, Piper Sandler & Co., et a été représentée par Sullivan & Cromwell LLP. Houlihan Lokey a servi en qualité de conseiller financier et Dentons en qualité de conseiller juridique de The Valence Group dans le cadre de la transaction.

À propos de Piper Sandler

Piper Sandler est une banque d’investissement et une société de valeurs mobilières institutionnelles de premier plan, déterminée à aider ses clients à réaliser le pouvoir du partenariat (Realize the Power of Partnership®). Grâce à une combinaison distincte de conseils pleins de franchise, d’une expertise ciblée et d’employés responsabilisés, nous offrons des perspectives et un impact à chaque relation. Nos équipes de conseil confirmées combinent expertise approfondie des produits et du secteur avec un accès rapide aux capitaux mondiaux. Fondée en 1895, la société a son siège à Minneapolis et compte des bureaux dans le reste des États-Unis ainsi qu’à Londres, Aberdeen et Hong Kong. www.PiperSandler.com

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR) est une banque d’investissement et une société de valeurs mobilières institutionnelles de premier plan, déterminée à aider ses clients à réaliser le pouvoir du partenariat (Realize the Power of Partnership®). The Valence Group a été acquis par Piper Sandler et sa marque est utilisée par le groupe de produits chimiques et matériaux de la division Services bancaires d’investissement de Piper Sandler. Des services de courtage en valeurs mobilières et des services bancaires d’investissement sont offerts aux États-Unis via Piper Sandler & Co., membre de la SIPC et du NYSE ; en Europe via Piper Sandler Ltd., agréé et réglementé par l’Autorité en matière de conduite financière au Royaume-Uni (U.K. Financial Conduct Authority) ; et à Hong Kong via Piper Sandler Hong Kong Limited, agréé et réglementé par la Commission des opérations sur titres et opérations à terme (Securities and Futures Commission). Les produits et services de gestion d’actifs sont proposés via des filiales indépendantes de conseil en investissement.

