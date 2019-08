LANCEL tire les ventes de son nouveau propriétaire

Les ventes de LANCEL augmentent de près de 12% au trimestre avril-juin.

La marque française créée au 19ème siècle (en 1876) avait été vendue il y a trois ans par RICHEMONT (Chloé, Cartier, Montblanc, Dunhill, Piaget, …) au groupe italien PIQUADRO. LANCEL avait des problèmes de croissance et de rentabilité.

La marque récolte aujourd’hui les fruits d’une bonne stratégie du maroquinier transalpin qui a su profiter de la belle notoriété de la marque. Le PDG fondateur explique en effet dans Fashion Network « les ventes de Lancel ont connu une croissance à deux chiffres, ce qui nous permet une première évaluation positive de la stratégie entreprise au niveau du produit, du positionnement et de l’organisation pour valoriser le potentiel extraordinaire de la marque à travers une offre nouvelle, une communication plus efficace et une structure légère et motivée ».

LANCEL, qui pèse dorénavant pour 1 tiers du CA, a insufflé une bonne dynamique à tout le groupe, ses marques sœurs PIQUADRO et THE BRIDGE ayant également eu de bons résultats. Le CA trimestriel s’établit à 33,4 millions d’euros, en croissance de plus de 35%.

LANCEL a ouvert des boutiques dans les marchés les plus porteurs du moment, c’est-à-dire en Chine, au Moyen-Orient et en Russie, et compte désormais 63 points de vente en propre dans le monde.

PIQUADRO, propriétaire de LANCEL, est coté en Bourse à Milan. Son cours de Bourse est en progression de +16,5% sur un an et de +23,3% sur cinq ans.