Pirelli : Invest Securities abaisse son objectif

06/04/2020 | 09:50

Invest Securities estime qu'en anticipant sa publication du 1er trimestre 2020, le groupe fait preuve de réactivité en suspendant les guidances de son plan industriel présenté le 19/02 et en dévoilant son évaluation des impacts de la pandémie en 2020, compte tenu des mesures déjà prises pour faire face : suspension du dividende, limitation des rémunérations, baisse des Capex et contention des BFR.



' La guidance de baisse -18% du CA 2020 est en ligne avec notre scenario 2020. Le FCF 2020 guidé stable autour de 200mE et l'entrée de Brembo au capital (2,5%) sont 2 signes positifs après le repli de -40% sur 3 mois ' indique Invest Securities.



' Nos BNA sont abaissés de -35%/-7%/+3%. Notre objectif de cours se dégrade à 3,8E contre 5,6E. Opinion achat maintenue ' rajoute le bureau d'analyses.



