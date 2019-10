Pirelli : Invest Securities n'est plus à l'achat

30/10/2019 | 09:15

Le bureau d'études parisien Invest Securities n'est plus d'avis d'acheter l'action du pneumaticien italien Pirelli après un point trimestriel jugé décevant, mais désormais de la conserver. Son objectif de cours revient de 7,2 à 6,5 euros.



Certes, reconnaissent les analystes, le chiffre d'affaires du 3e trimestre a dépassé les attentes, mais tel n'est pas le cas du résultat d'exploitation ajusté 'du fait de la contre-performance de la division Pneus Standards', par opposition au segment haut de gamme.



En outre, la direction a abaissé de nouveau ses projections pour l'exercice 2019, et Invest Securities a ajusté en conséquence ses propres prévisions.





