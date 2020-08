Pirelli : Invest Securities rehausse sa cible

06/08/2020 | 10:07

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Pirelli avec un objectif de cours rehaussé de quatre à 4,5 euros, après des résultats de deuxième trimestre 2020 en ligne, passés temporairement négatifs pendant la crise.



'Ils portent la trace des arrêts d'activité et de la chute des marchés mais aussi des effets du plan de réductions des coûts sur la remarquable stabilisation du free cash-flow', souligne l'analyste en charge du pneumaticien italien.



Le bureau d'études abaisse ses estimations 2020 vers le milieu de fourchette des nouvelles guidances du groupe, et modère ses anticipations de rebond 2021/22, soit des BNA revus en baisse de -16%/-15%/-12%.



