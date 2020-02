Pirelli : dans le vert après l'analyse de Morgan Stanley

12/02/2020 | 17:23

Le titre progresse de plus de 3,5% à la Bourse de Milan. Morgan Stanley confirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours à 5,75 euros sur Pirelli, estimant que les économies et les investissements sont devenus 'essentiels' pour le manufacturier italien de pneus.



Dans une note aux clients, le courtier souligne que Pirelli a déçu au niveau du mix produits, des marges et du désendettement en raison de la faiblesse des marchés et de la volatilité du fonds de roulement en 2019.



' Pour que les marges progressent, nous pensons qu'il faudra une action progressive sur les coûts ', commente Morgan Stanley, ajoutant qu'une diminution des investissements aurait un impact positif sur la trésorerie disponible.



De ce fait, cette dernière pourrait être intéressante si la visibilité s'améliorait, conclut MS.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.