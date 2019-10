Pirelli : perd 5% après son warning

30/10/2019 | 09:32

L'action Pirelli reculait de 5% ce matin à la Bourse de Milan alors que le pneumaticien a abaissé sa prévision de marge en raison de la baisse de la demande de produits standard.



Sur les neuf premiers mois de 2019, le groupe a enregistré un CA d'un peu plus de quatre milliards d'euros, soit une croissance organique de 2,3% a pris de la vitesse au 3e trimestre (+ 4,1%). En volume, le segment haut de gamme reste bien orienté (+ 6%), mais les pneus standard connaissent une forte contraction (- 12,2%). Dans ce contexte, la marge d'exploitation ajustée revient de 17,8 à 17% en raison des pneus standards, même si le bénéfice net grapille 2% à 385,7 millions d'euros.



De ce fait, Pirelli révise en hausse (d'une fourchette de 1,5 à 2,5% à désormais environ 2,5%) la prévision de croissance de ses ventes pour 2019, soit 5,3 milliards d'euros. En revanche, la marge opérationnelle ajustée, jusqu'alors attendue entre 18 et 19%, devrait maintenant se situer entre 17 et 17,5%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.