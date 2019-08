Pirelli : Invest Securities reste à l'achat

02/08/2019 | 13:00

Invest Securities estime que cette publication du 2ème trimestre 2019 est ressortie en ligne avec le consensus et ses attentes, sauf l'EBIT (+24,9%), nettement meilleur qu'attendu.



Suite à cette publication, les analystes confirment leur conseil à l'achat. L'objectif de cours ressort à 7,2E contre 7,0E.



' Mais les vents contraires conduisent le groupe à durcir ses guidances 2019 avec une estimation plus modérée sur les marché premium OEM et sur la croissance de son CA 19 désormais vue à +1,5%/+2,5% contre +3%/+4% précédemment ' indique le bureau d'analyses.



' Nous abaissons modérément nos BNA 2019/21e (déjà sous le consensus) de -2,9%/-4,6%/-1,1% '.



' Dans le contexte sectoriel adverse qui s'est aggravé au T2, le groupe accélère les réductions de coûts, limite les CAPEX et arrive à limiter l'érosion de sa rentabilité ' rajoute Invest Securities.



