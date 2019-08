Pirelli : Oddo abaisse son objectif de cours

02/08/2019 | 10:09

Oddo indique que Pirelli a publié, hier soir, des résultats au 2ème trimestre 2019 en ligne avec un consensus récemment ajusté à la baisse et marqués, comme attendu, par un nouveau déclin significatif des volumes (-3,5%), toutefois compensé par un effet prix-mix encore élevé (+5,1%) bien qu'en baisse séquentielle, notamment en raison d'un environnement prix plus difficile.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif à 6,50 E (contre 7 E).



Pirelli a revu en baisse sa prévision de progression du CA de 2019, qui revient de 3-4% à 1,5-2,5%, invoquant la faiblesse persistante de la demande de première monte et la concurrence.



Oddo estime que la révision en baisse de la guidance était attendue et le consensus devrait rester relativement inchangé.



' Nous révisons nos estimations d'EBIT ajusté en baisse d'environ 3% afin d'intégrer un scénario volumes/prix plus prudent et nous situons en bas de fourchette '.



