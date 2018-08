Pirelli: REX en hausse et supérieur au consensus au 1er semestre

Le pneumaticien a fait état d'un bénéfice d'exploitation ajusté de 473,3 millions d'euros, dépassant le consensus de 466 millions d'euros qu'il avait lui-même fourni.

La marge d'exploitation a progressé à 18% contre 16,5% un an auparavant et la dette nette représentait 3,92 milliards d'euros fin juin (consensus: 3,9 milliards d'euros).

Le bénéfice net tiré des opérations poursuivies ressort à 181,9 millions d'euros au premier semestre, un peu moins que le consensus de 183 millions.

Le chiffre d'affaires a diminué de 2% à 2,63 milliards d'euros, soit un peu en deçà du consensus qui le donnait à 2,64 milliards. Hors effets de change et changements comptables, le CA a cependant augmenté de 5,5%.

Pirelli a confirmé ses objectifs de rentabilité et de dette nette annuels, tout en rabaissant celui de la croissance organique, conséquence d'un recentrage sur les pneumatiques haut de gamme, à 7% environ et non plus à 9% au moins.

L'action a terminé en hausse de 3,88% à 7,49 euros en Bourse de Milan, avant l'annonce des résultats.

(Agnieszka Flak; Wilfrid Exbrayat pour le service français)