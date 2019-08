Pirelli : abaisse de nouveau ses prévisions pour 2019

02/08/2019 | 09:17

Pirelli, le pneumaticien 'haut de gamme' italien, a de nouveau averti sur ses ventes et ses résultats alors que la contraction de ses marchés demeure forte.



La croissance organique des ventes est restée basse, quoique plutôt constante, sur l'ensemble du premier semestre (S1) 2019, à 1,4%, soit un CA de 2,6 milliards d'euros. La part des ventes 'à valeur ajoutée' s'est accrue de 3,3 points de pourcentage, à 67,3%.



Le résultat d'exploitation ajusté avant coûts de lancement s'est tassé de 2,3% à 462,4 millions d'euros, faisant revenir la marge de 18 à 17,4%. Mais en raison d'exceptionnels fiscaux positifs au Brésil, le bénéfice net des opérations poursuivies a décollé de près de 70% à 307 millions d'euros.



Enfin, Pirelli a revu en baisse sa prévision de progression du CA de 2019, qui revient de 3-4% à 1,5-2,5%, invoquant la faiblesse persistante de la demande de première monte et la concurrence. En effet, le marché mondial des pneumatiques s'est contracté de 7,3% au S1, dont - 8,5% au 2ème trimestre. L'anticipation de marge opérationnelle ajustée revient de plus de 19% à entre 18 et 19%.





