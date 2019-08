Pirelli abaisse encore sa prévision de ventes annuelles

Le fabricant italien de pneus, qui fournit les écuries de Formule Un et des constructeurs haut de gamme comme BMW et Audi, s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1,5% et 2,5% cette année contre une précédente fourchette, elle même déjà abaissée par rapport aux prévisions initiales, de 3% à 4%.

Pirelli a aussi abaissé sa prévision de marge d'exploitation (Ebit) ajustée dans une fourchette de 18% à 19% contre un précédent objectif d'au moins 19%.

(Giulio Piovaccari; Bertrand Boucey pour le service français)