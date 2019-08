Pirelli : dérape après avoir revu à la baisse ses prévisions

02/08/2019 | 12:12

Le titre chute de près de -5% à la Bourse de Milan après l'annonce des résultats au 2ème trimestre 2019.



Oddo indique que Pirelli a publié, hier soir, des résultats en ligne avec un consensus récemment ajusté à la baisse et marqués, comme attendu, par un nouveau déclin significatif des volumes (-3,5%), toutefois compensé par un effet prix-mix encore élevé (+5,1%) bien qu'en baisse séquentielle, notamment en raison d'un environnement prix plus difficile.



Suite à cette publication, Oddo abaisse son objectif à 6,50 E (contre 7 E) mais reste à l'achat sur la valeur.



Pirelli a revu en baisse sa prévision de progression du CA de 2019, qui revient de 3-4% à 1,5-2,5%, invoquant la faiblesse persistante de la demande de première monte et la concurrence.



