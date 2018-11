Pirelli : écrête des prévisions, en maintient d'autres

15/11/2018 | 11:34

Le pneumaticien italien Pirelli a, à son tour, abaissé certaines de ses prévisions pour l'année 2018, notamment celles de chiffre d'affaires. Mais celles de résultat ont été maintenues. L'action résiste bien ce matin à la Bourse de Milan.



Durant les trois premiers trimestres de 2018, son CA a atteint 3,9 milliards d'euros, soit une croissance organique de 4,4% inférieure à celle du premier semestre (S1 ; + 5,5%). Le résultat d'exploitation ajusté avant coûts de lancement prend 7,5% à 732,1 millions d'euros, portant la marge de 16,9 à 18,7%. Enfin, le bénéfice des activités poursuivies décolle de 90,1% à 378,1 millions d'euros.



Quid des prévisions, alors que nombreux équipementiers automobiles ont lancé des warnings ces dernières semaines ? Pirelli maintient ses objectifs annuels de rentabilité et vise toujours, en 2018, un résultat d'exploitation ajusté avant coûts de lancement de plus d'un milliard d'euros.



Cela étant, le groupe abaisse la prévision annuelle de CA d'environ 5,4 à 5,2 milliards d'euros 'en raison de l'impact du déclin de l'Amérique du Sud'. Et celle d'effet mix prix positif, précédemment attendue entre + 6,5 et + 7,5%, revient à + 6,5% environ.





