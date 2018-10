Pirelli : rebond de 1%, un analyste est à l'achat

24/10/2018 | 16:42

Le titre gagne +1% à la Bourse de Milan après l'analyse positive d'Oddo BHF. Le bureau d'études a entamé la couverture de l'action du pneumaticien italien avec un conseil d'achat ce matin. Fixé à 7,2 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de l'ordre de 20%.



Selon les spécialistes, 'les catalyseurs qui ont porté le titre jusque-là, à savoir le développement du premium et la progression de la rentabilité, restent plus que jamais d'actualité'. 'Malgré la récente prudence de Michelin, nous restons convaincus que le segment des pneumaticiens est le plus attractif au sein de l'automobile, compte tenu d'un momentum de résultats favorable et, surtout, d'une visibilité supérieure, a fortiori pour un pure player Consumer et Premium comme Pirelli', ajoute Oddo BHF, dont de surcroît les prévisions 2019/2020 sont supérieures de 5% à celles du consensus.



Bref, après une baisse de 16% du titre en un mois, il est temps 'de prendre l'histoire en marche', termine une note.



