Pirelli : se focalise de plus en plus sur le segment premium

08/08/2018 | 09:58

Pirelli a de nouveau abaissé son objectif annuel de croissance organique alors que le groupe se focalise de plus en plus sur les marchés à forte marges. Mais les prévisions de résultats ont été confirmées. L'action n'en prend pas ombrage et grappille 0,4% ce matin à la Bourse de Milan.



Le pneumaticien italien a terminé le premier semestre de son exercice 2018 sur un CA de 2,6 milliards d'euros, en baisse de 2% en données publiées en raison des changes (- 6,9%). Mais la croissance organique atteint 5,5%, dont 12,7% dans le segment à haute valeur ajoutée, qui concentre désormais 64% du CA, contre 58,2% un an plus tôt.



Le résultat d'exploitation ajusté prend 6,8% à 473,3 millions, faisant passer la marge correspondante de 16,5 à 18%. Enfin, le bénéfice net des opérations poursuivies décolle de 169% à 181,9 millions. Du côté du bilan, la position financière nette se situe juste au-dessous de quatre milliards d'euros, contre 4,2 milliards un an plus tôt.



En guise de perspective, le groupe anticipe toujours, en 2018, un résultat d'exploitation ajusté hors coûts de lancement de plus d'un milliard d'euros. La part des ventes à valeur ajoutée, précédemment attendue supérieure ou égale à 60%, s'annonce désormais strictement au-dessus de ce niveau.



En revanche, le groupe abaisse à nouveau sa prévision de croissance organique de 9% à environ 7%, soit des ventes de l'ordre de 5,4 milliards d'euros. La croissance des ventes à valeur ajoutée s'annonce toujours à au moins 13%, ajoute le groupe 'alors que la réduction de l'exposition au segment standard continue', de même que la sortie des marchés à faibles marges.





