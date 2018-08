Pirelli : Invest Securities toujours positif sur le dossier

08/08/2018 | 11:28

Le bureau d'études parisien Invest Securities confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du pneumaticien italien Pirelli, son objectif de cours étant légèrement ajusté de 8,6 à 8,7 euros.



Les analystes saluent des comptes semestriels 'bien en ligne malgré l'environnement volatile', le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation ayant légèrement dépassé les attentes. 'Le free cash flow, très négatif en début d'exercice, a commencé à se retourner positivement au 2e trimestre', soulignent les spécialistes.



Invest Securities note le relèvement par le groupe de ses prévisions en matière de mix prix, parallèlement à la 'modulation' de celles de croissance, 'ce qui se traduit par un maintien des guidances d'EBITA et de cash flow libre'.





