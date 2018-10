Pirelli : UBS n'est plus à l'achat

04/10/2018 | 10:29

UBS a révoqué ce matin son conseil d'achat sur l'action du pneumaticien italien Pirelli, sur laquelle les analystes sont désormais neutres. L'objectif de cours à 12 mois est ramené de 8,5 à 7,6 euros. Ce qui présage toujours d'un potentiel d'appréciation de 10% environ.



Les spécialistes se montrent désormais 'plus prudents quant aux perspectives de l'évolution du mix produits à court terme' et questionnent 'la capacité du groupe à se tenir à ses prévisions annuelles de rentabilité'.



Après avoir analysé le marché des pneumatiques, l'UBS Evidence Lab, laboratoire de recherche maison d'UBS, estime que les prix pratiqués par Pirelli seront moins favorablement orientés au 3e trimestre, tant que le segment standard (qui se contracterait désormais) que sur le segment 'premium', c'est-à-dire les pneus à haute valeur ajoutée, les plus chers ainsi que les mieux margés.



De ce fait, UBS s'interroge sur la capacité de Pirelli à améliorer son mix produits entre le premier et le deuxième semestre, comme il l'a promis. Ce qui pourrait rendre difficile à justifier la prime dont bénéficie l'action Pirelli (20%, selon UBS) sur les valeurs comparables.





