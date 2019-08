Piscines Desjoyaux : Résultats semestriels au 28 février 2019

36,847 m€

FORTE HAUSSE

Au 28 février 2019, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ressort à 36,847 m€, en hausse de12,93 %par rapport au 1er semestre 2018, soit une hausse de4,221 m€.

Le nombre de bassins « équivalent 8 x 4 » vendus s'établit à 4 044contre3 886au 1ersemestre 2018, soit une hausse de4,06 %.

Chiffre d'affaire au 28 février 2019.

12,93%

Hausse du chiffre d'affaire par rapport au premier semestre 2018.

Le Groupe note un changement du mix produit avec une tendance à la vente de bassins de mieux en mieux équipés (panier moyen en hausse significative, toutes les piscines étant équipées dorénavant d'un accès bassin).

RÉSULTATS DU SEMESTRE

RÉSULTAT ET MARGE OPÉRATIONNELLE

Le résultat opérationnel courant (R.O.C.) semestriel estbénéficiaire de 2,151 m€, contre un déficit de 1,149 m€ au 1ersemestre 2018 soit une amélioration du R.O.C. de 3,3 m€.

L'amélioration du R.O.C s'explique principalement par :

Hausse du chiffre d'affaires de 4,2 m€

Amélioration de la marge liée au lancement agressif du JD PILOT l'année dernière,

Des frais de structure maitrisés en hausse de 1 M€ liés notamment.

4,221 m€

Montant de la hausse du chiffre d'affaire.

+4,06 %

de bassins vendus par rapport au premier semestre 2018.

EBITDA

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DU SEMESTRE

L'EBITDA au 28 février 2019 est positif de 4,946 m€. L'EBITDA a été calculé en retraitant les dotations aux amortissements et provisions à l'exception des dotations aux provisions et dépréciations sur stock et créances qui sont considérées comme des pertes de valeur.

RÉSULTAT FINANCIER

Le résultat financier au 28 février 2019 est négatif de 73 K€.

Le résultat net consolidé semestriel part du groupeest un bénéfice 1,474 K€ contre un déficit de 1,241 K€au 1ersemestre 2018.

STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE DESJOYAUX

L'investissement sur le semestre s'est élevé à 2,137 m€.

La trésorerie au 28 février 2019 s'élève à + 10,4 m€ contre 10,8 m€ en février 2018.

L'endettement net s'élève au 28 février 2018 à 5,5 m€.

Le ratio net-gearing reste maîtrisé et la structurefinancière est solide.

RISQUES ET INCERTITUDE SUR LE SEMESTRE À VENIR

Nous vous rappelons que l'activité du groupe Piscines Desjoyaux est fortement saisonnière.L'activité du premier semestre est toujours plus faible que celle du second semestre, tant en terme de chiffre d'affaires que de résultat opérationnel.

PERSPECTIVES Le Groupe escompte au 31 août 2019 une progression du chiffre d'affaires export de près de 8% et une progression du chiffre d'affaires en France de l'ordre de 10% par rapport au 31 août 2018.

PROCHAINS COMMUNIQUÉS Présentation du Chiffre d'affaire et des résultats annuels : Vendredi 20 décembre 2019 RAPPEL Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques. Le Groupe a réalisé sur l'exercice 2017-2018 un chiffre d'affaires de 91,9 millions d'euros et un résultat net de 5 millions d'euros. L'action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris.

À PROPOS DE DESJOYAUX

Depuis 1966, Desjoyaux est le 1erréseau mondial de construction de piscines enterrées avec, 157 concessions en France et une présence dans 80 pays.

Il est l'inventeur de deux concepts majeurs, la filtration sans canalisation et le coffrage permanent actif.Avec 60millions d'euros investis sur le site de production ou dans l'outil de production en recherche et développement ces 6 dernières années, l'entreprise familiale poursuit son engagement : la qualité made in France.

