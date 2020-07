Pitney Bowes : Le conseil d'administration de Pitney Bowes accueille Sheila A. Stamps.

Pitney Bowes (NYSE : PBI), une société technologique mondiale qui fournit des solutions d’entreprise pour l’expédition, la gestion du courrier, la gestion de données et l’e-commerce, annonce aujourd’hui l’élection de Sheila A. Stamps aux fonctions d’administratrice, avec effet au 1er septembre 2020.

Sheila A. Stamps named to the Board of Directors at Pitney Bowes (Photo: Business Wire)

« Nous sommes ravis d’accueillir Sheila A. Stamps au sein du conseil d’administration de Pitney Bowes », déclare Marc B. Lautenbach, président et PDG de la société. « Sheila nous apporte une expertise considérable dans les domaines du commerce, des services bancaires et de la comptabilité, acquise tant dans le secteur privé que public. Tout au long de sa carrière, Sheila a joué divers rôles clés qui ont porté la transformation et la croissance des entreprises concernées. Nous nous réjouissons de bénéficier de ses perspectives, alors que nous renforçons et diversifions notre conseil ».

L’élection de Sheila A. Stamps au conseil d’administration de Pitney Bowes porte le nombre d’administrateurs à dix. Celle-ci siégera au sein des comités d’audit et d’examen des rémunérations des cadres.

À propos de Sheila A. Stamps

Sheila A. Stamps siège actuellement aux conseils d’administration d’Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (présidente du comité d’audit), de CIT Group, Inc. et de CIT Bank, N.A. Elle est également membre du conseil d’administration d’IES Abroad, une organisation sans but lucratif qui promeut des opportunités de formation et de stages. Elle a auparavant rempli les fonctions de commissaire et présidente du comité d’audit au sein du conseil d’administration du New York State Insurance Fund, le plus important prestataire de l’état de New York en matière d’assurance contre les accidents du travail.

Avant cela, elle a occupé le poste de vice-présidente exécutive chez DBI, LLC, une société d’investissement spécialisée dans les crédits hypothécaires, de 2011 à 2012. De 2008 à 2011, elle a dirigé les investissements de pension et la gestion de trésorerie au New York State Common Retirement Fund, tandis que de 2004 à 2005, elle a bénéficié d’une bourse de perfectionnement au Weatherhead Center for International Affairs de l’université de Harvard.

Préalablement, Sheila A. Stamps a occupé les postes de directrice générale et de responsable de la gestion de la relation client pour les institutions financières chez Bank of America Corp. (anciennement FleetBoston). De 1982 à 2003, elle a rempli différentes fonctions de cadre chez Bank One Corp. (aujourd’hui JPMorgan) aux États-Unis et à l’étranger, dont les fonctions de directrice générale et de responsable des titrisations européennes adossées à des actifs, et a été membre de l’EMEA Strategic Operating Committee. Elle est titulaire d’un MBA en finance de l’université de Chicago.

À propos de Pitney Bowes

Pitney Bowes (NYSE : PBI) est une société technologique mondiale dont les solutions d’entreprise supportent des milliards de transactions. Sa clientèle mondiale, qui compte 90 % des entreprises figurant au classement Fortune 500, se fie à l’exactitude et la précision des solutions, analyses et API proposées par Pitney Bowes dans (i) l’e-commerce (exécution des commandes, expéditions et retours), y compris à l’international, (ii) la gestion du courrier et des expéditions (dont les services de tri préliminaire), et (iii) le financement. Depuis un siècle, Pitney Bowes innove et conçoit des technologies qui simplifient la réalisation de transactions commerciales en toute précision. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pitneybowes.com.

