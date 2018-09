Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pixium Vision annonce l'analyse positive des premiers résultats de l'étude française de faisabilité de Prima, son implant photovoltaïque miniature sous-rétinien et sans fil, par son Conseil Médical et Scientifique et les investigateurs de l'étude au cours de la conférence Euretina à Vienne (Autriche).Le Conseil et les investigateurs ont revu les données de sécurité chirurgicale ainsi que les performances des patients au cours des premiers mois de rééducation. Les dernières données disponibles montrent d'une part que l'implantation de Prima est réalisable dans de bonnes conditions de sécurité pour le patient ; et d'autre part que le dispositif Prima activent la zone centrale de la rétine et permet aux premiers patients implantés d'identifier des formes précises, y compris des barres, des lettres et des chiffres." L'implant photovoltaïque sans fil Prima a pu être implanté sous la rétine atrophique sans baisse de la vision résiduelle périphérique des cinq patients qui ont perdu leur vision centrale du fait de la DMLA sèche ", a commenté le Docteur Yannick Le Mer, l'implant restitue une perception visuelle chez tous les patients implantés. La rééducation leur permet d'améliorer la qualité de leur perception visuelle. "" L'étude se poursuit et nous sommes confiants d'obtenir de résultats positifs de cette étude de faisabilité ", a-t-il ajouté.La rééducation et l'évaluation de la perception visuelle se poursuivent, et les résultats intérimaires - à 6 mois - de l'étude clinique sont attendus d'ici la fin de l'année 2018. Ils permettront de préparer, dès le début 2019, l'étude pivot européenne multicentrique nécessaire à l'obtention du marquage CE.