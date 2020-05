Pixium Vision : Assemblée Générale du 28 mai 2020 - Décision de la tenue à huis-clos et modalités

Paris, 18 mai 2020 – 17h45 CEST - Pixium Vision (FR0011950641 - ALPIX), société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce que l’Assemblée Générale Mixte de la Société du jeudi 28 mai 2020, à 9 heures se tiendra à huis-clos et en précise les modalités.

Conformément à la réglementation en vigueur1 et en suivant les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Pixium Vision a décidé de modifier les modalités de tenue de son l’Assemblée Générale Mixte, laquelle se tiendra à huis-clos le Jeudi 28 mai 2020 à 9 heures (hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister) afin de garantir la sécurité de tous.

Rappelons que l’AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, droit fondamental des actionnaires. Les votes se feront donc exclusivement à distance et devront être exprimés avant la tenue de l’Assemblée Générale Mixte.

Les documents, dont la brochure de convocation et le formulaire de vote sont disponibles aux liens suivants :

Brochure de convocation

Formulaire de vote

Afin que le vote soit correctement pris en compte, le formulaire de vote devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité, cette attestation n’étant requise que pour les actionnaires au porteur.

Le formulaire de vote ainsi que l’attestation de participation devront être adressés à :

Société Générale, Services Assemblée Générale, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3

ou envoyé par message électronique à l’adresse : investors@pixium-vision.com

La date limite de réception des votes est fixée au 25 mai 2020.

Il est également possible d’adresser un pouvoir sans indication de mandataire (pouvoir en blanc) ou de donner pouvoir à un mandataire de son choix (selon les modalités pratiques ci-après détaillées).

Nous vous invitons à privilégier le vote par correspondance.

Une retransmission en direct sera disponible sur le site de la société ainsi qu’à l’adresse suivante :

https://channel.royalcast.com/webcast/pixiumvision/20200528_1/

Le support sera mis en ligne le jour de l’Assemblée Générale à partir de 9 heures à l’adresse https://www.pixium-vision.com/shareholders-general-meeting/

Une session de questions-réponses sera organisée durant la conférence. Alternativement les questions peuvent être adressées avant la réunion à l’adresse investors@pixium-vision.com selon les modalités rappelées ci-après.

------------------------------------------

Nouvelles modalités concernant le vote des actionnaires résultant de la décision de tenir l’Assemblée Générale à huis clos2

Conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020 et compte tenu des mesures administratives interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’Assemblée Générale de la Société se tiendra, sur décision du Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d’administration du 2 avril 2020, hors la présence physique des actionnaires et autres personnes ayant le droit d’y assister.

En conséquence, nul ne pourra assister à l’assemblée physiquement, ni s’y faire représenter physiquement par une autre personne.

Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 26 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris :

soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,

soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des formules suivantes :

Voter par correspondance (méthode recommandée) ;



; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;



Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix.

Les actionnaires désirant voter par correspondance ou adresser une procuration devront :

Ø pour les actionnaires nominatifs : remplir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration qui lui a été adressé avec la convocation (ou le télécharger sur le site internet de la Société).

Ce formulaire devra être renvoyé à l’adresse suivante :



Société Générale, Services Assemblée Générale,

32 rue du Champ de Tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3



ou par courrier électronique à l’adresse suivante : investors@pixium-vision.com



Ø pour les actionnaires au porteur : se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration auprès de l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres. Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité lequel renverra à l’adresse suivante :



Société Générale, Services Assemblée Générale, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3



ou par courrier électronique à l’adresse suivante : investors@pixium-vision.com;

Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à la Société Générale, via l’intermédiaire habilité, à l’adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance ou par procuration, dûment remplis et signés, devront être reçus de préférence par courrier électronique ou par la Société Générale, Services Assemblée Générale, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale, soit au plus tard le 25 mai 2020.

En cas de procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire (pouvoir en blanc), le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.

Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire ou le Président de l’Assemblée Générale, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : investors@pixium-vision.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles et conformément à l'article 6 du décret n° 2020-418 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, si un actionnaire désignait un mandataire autre que le Président de l’Assemblée Générale, ledit mandataire, ne pouvant davantage participer physiquement à l’Assemblée dès lors que celle-ci se tient à huis-clos, devra adresser ses instructions de vote et justifier de sa qualité de mandataire au plus tard le 4ème jour avant la réunion de l’Assemblée Générale (soit au plus tard le 24 mai 2020), par courrier électronique à l’adresse suivante : investors@pixium-vision.com .

Conformément à l’article 7 du décret précité, et par dérogation à l’article R. 225-85 du Code de commerce, un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Questions écrites.

Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire souhaitant poser des questions écrites au Conseil d’administration devra les adresser de préférence par courrier électronique à l’adresse investors@pixium-vision.com ou au siège social de la Société (74 rue du Faubourg Saint Antoine - 75012 Paris) à l’attention du Président du Conseil d’administration (par lettre recommandée avec accusé de réception), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 22 mai 2020. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Contacts

Pixium Vision

Didier Laurens

Directeur Financier

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations Médias



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors .com

+33 6 69 99 37 83

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez-nous sur @PixiumVision;









1 Application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 – décision du Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d’administration du 2 avril 2020, laquelle avait délégué au Directeur Général la possibilité de modifier les modalités de tenue de l’Assemblée Générale Mixte.

2 Ces modalités remplacent celles qui figuraient dans l’avis de convocation paru au BALO et dans le journal d’annonces légales du 11 mai 2020 et qui étaient rappelées dans la brochure de convocation.

