Pixium Vision : Pixium Vision annonce l'activation réussie chez le premier patient de l'étude de faisabilité américaine du Système Prima équipé de la nouvelle génération de lunettes

Paris, 4 mars 2020 – 18.30 CET - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd’hui le succès de l’activation du Système Prima chez le premier patient atteint de la forme sèche de Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) implanté aux Etats-Unis dans le cadre de l’étude de faisabilité américaine. Cette activation est le premier succès du Système Prima de nouvelle génération équipé de lunettes transparentes (Prima 2). Un deuxième patient a également été implanté aux Etats-Unis et l’activation du Système Prima devrait intervenir prochainement. Les deux patients ont été implantés à l’UPMC Eye Center de Pittsburgh, dirigé par le Professeur José A. Sahel1, co-fondateur de Pixium Vision et Directeur de l’UPMC Eye Center

Les deux patients implantés aux Etats-Unis bénéficient de la nouvelle génération du Système Prima équipé des lunettes Prima 2 permettant la combinaison de la vision prothétique centrale et de la vision naturelle périphérique. Ces patients ont également été les premiers à bénéficier du nouveau dispositif d’implantation, propriété intellectuelle de Pixium Vision, développé pour faciliter la chirurgie et réduire les effets indésirables potentiels.

« L’activation du Système Prima aux Etats-Unis chez un premier patient souffrant de Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age permet de franchir une étape majeure dans le développement d’un traitement pour destiné à un besoin médical important et insuffisamment couvert. Nous sommes particulièrement fiers de contribuer ainsi à l’évaluation clinique de cette technologie prometteuse, » indique le Professeur José A. Sahel. « Nous avons maintenant la possibilité de mieux appréhender l’apport du Système Prima et son potentiel dans l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de DMLA sèche et sans solution thérapeutique à ce jour. »

« Pixium Vision tient ses promesses et poursuit, avec succès, l’évaluation clinique de son Système Prima. Nous annonçons aujourd’hui le jalon majeur de la première activation réussie avec la version améliorée de notre système aux Etats-Unis et nous anticipons, au cours du premier trimestre 2020, les données de suivi à 18 mois des patients implantés en France et récemment équipés de la nouvelle génération du Système Prima (Prima 2). Ces essais contribuent à la préparation de PRIMAvera, l’étude pivot du Système Prima dans la DMLA sèche, dont nous anticipons de déposer la demande d’autorisation au premier semestre 2020, pour un démarrage en 2020. PRIMAvera doit conduire à l’obtention de l’autorisation de commercialisation, » précise Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

1 Détient des actions de Pixium Vision

