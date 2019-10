Pixium Vision : Pixium Vision apporte des précisions sur la participation de Omnes Capital, inchangée depuis fin 2017

Paris, 4 octobre 2019 – 15:30 CEST - Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, indique que la société Omnes Capital détient 1.436.794 actions représentant 6,36% du capital à la date de ce communiqué.

Le nombre de titres Pixium Vision détenus par la société Omnes Capital depuis l’introduction en Bourse de la société est récapitulé dans le tableau ci-dessous :

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019** Nombre d’actions Pixium Vision détenues par Omnes Capital 1 466 794 1 466 794 1 466 794 1 436 794 1 436 794 1 436 794

* : Au 31 décembre

** : à la date du communiqué

Il ressort de ce tableau que la société Omnes Capital n’a cédé aucun titre de Pixium Vision depuis 2017. Le franchissement de seuil passif est consécutif à l’augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Pixium Vision.

Contacts

Pixium Vision

Didier Laurens

Directeur Financier

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations Medias



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Chris Maggos

chris@lifesciadvisors.com

+41 79 367 62 54





À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez-nous sur @PixiumVision; www.facebook.com/pixiumvision

www.linkedin.com/company/pixium-vision

Pièce jointe