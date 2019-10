Pixium Vision : Sofinnova Partners revient au Conseil d'Administration

Paris, 3 octobre 2019 – 7:00 CEST - Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce la cooptation de Sofinnova Partners, représenté par Monsieur Gérard Hascoët, comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur James Reinstein. Sofinnova Partners, investisseur historique majeur de Pixium Vision a été administrateur de la Société entre 2014 et 2017 et occupait un poste de censeur depuis 2017.

Bernard Gilly, co-fondateur et Président du Conseil d’administration, précise : « Nous sommes très heureux d’accueillir Sofinnova Partners, et son représentant Gérard Hascoët au Conseil d’administration. Sofinnova Partners est l’un de nos investisseurs historiques et un soutien financier majeur aux côtés de Bpifrance. Nous remercions chaleureusement James Reinstein pour l’exercice de ses fonctions au sein du Conseil d’administration. »

Gérard Hascoët, représentant Sofinnova Partners, indique : « Dans sa mission première de soutien financier à l’innovation en santé, Sofinnova Partners est très fier de supporter Pixium Vision dans son objectif de restaurer la vision à ceux qui l’ont perdue. Retrouver un poste d’administrateur démontre notre volonté de continuer à soutenir le développement de Pixium Vision et son système Prima chez les patients atteint de la forme sèche de Dégénérescence maculaire liée à l’Age (DMLA), un important besoin non satisfait. »

La nomination de Sofinnova Partners fera l’objet d’une résolution soumise au vote lors de l’Assemblée Générale de 2020.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

