Pixium Vision : Transfert des titres Pixium Vision sur le marché Euronext Growth Paris effectif le 18 février 2020

Paris, le 14 février 2020 – 7h00 CET – La demande d’admission des titres de Pixium Vision (FR0011950641 - PIX) sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par l’Euronext Listing Board le 12 février 2020.

Pour rappel, Pixium Vision avait annoncé le 29 octobre 2019 son intention de transférer la cotation de ses actions sur un marché plus approprié à sa taille. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait permettre de bénéficier d’un cadre réglementaire mieux adapté aux PME et de diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

Pixium Vision continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement MAR). Les dispositions de ce dernier resteront également pleinement applicables à Pixium Vision notamment en matière de déclaration des transferts sur titres des dirigeants.

Calendrier définitif du transfert de marché de cotation

La Société est accompagnée dans son transfert sur Euronext Growth Paris par Gilbert Dupont en tant que Listing Sponsor.

12 février 2020 : Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth Paris.

14 février 2020 : Diffusion des avis de marché Euronext annonçant la radiation des titres Pixium Vision d’Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris, diffusion d'un communiqué de presse par la Société et mise en ligne du document d'information sur le site Internet de la Société et d’Euronext.

18 février 2020 avant l’ouverture : Radiation des titres Pixium Vision d’Euronext Paris et admission des titres Pixium Vision sur Euronext Growth Paris.

Le code ISIN d'identification des titres Pixium Vision reste inchangé (FR0011950641) et le mnémonique devient ALPIX. Par ailleurs, l'action Pixium Vision reste éligible aux PEA et PEA-PME.

Agenda financier

Trésorerie au 31 mars 2020, le 16 avril 2020 après Bourse.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

