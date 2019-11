COMMUNIQUE DE PRESSE

Pixium Vision annonce la mise en place d'un

financement d'un montant maximum de 10 M€, et le

tirage d'une première tranche de 1,25 M€, pour

poursuivre le développement de son système Prima

Financement du développement clinique du système Prima à la

lumière des excellents résultats obtenus

Le tirage des tranches ultérieures est fonction des besoins de



financement L'émission des tranches ultérieures est conditionnée à



l'approbation des résolutions nécessaires lors de l'Assemblée

Générale du 12 décembre 2019

Paris, le 6 novembre 2019 - 7h00 CEST- Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce avoir conclu avec l'investisseur basé aux Etats-Unis et spécialisé dans la santé, European Select Growth Opportunities Fund (l'« Investisseur » ou « ESGO »), un accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (les « Obligations ») pour un montant nominal maximal de 10 millions d'euros, sans intérêt, et sans bons de souscription d'actions, sur une durée maximale de 30 mois. ESGO soutient le développement de Pixium Vision à long terme et s'est engagé, sous certaines conditions, à participer à une augmentation de capital de la société si une telle opération était réalisée.

Nous nous félicitons de cet accord de financement et de la confiance que nous accorde ESGO. Grâce à cet instrument financier flexible, qui étend sensiblement notre visibilité financière, nous allons poursuivre activement le développement de notre système Prima. Nous avons récemment franchi un jalon important avec les premiers patients implantés qui sont désormais équipés des lunettes de deuxième génération. Celles-ci permettent la combinaison de la vision naturelle résiduelle et la vision bionique. C'est la première fois qu'une telle réussite clinique est démontrée et peut être corrélée à une amélioration potentielle de la qualité de vie. Les premiers résultats sont tout à fait encourageants. » a indiqué Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision .

Objectifs de cette opération

Générer des données cliniques supplémentaires avec la nouvelle génération du système Prima, combinant vision naturelle et vision bionique, chez les 10 patients autorisés en France et aux Etats- Unis et atteints de la forme sèche de DMLA ;

Préparer les prochaines étapes du développement du système Prima, en particulier la mise en place de l'étude PrimaVera au premier semestre 2020, dans la perspective des futurs jalons réglementaires en Europe et aux Etats-Unis ;

Page 1 / 8