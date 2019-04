Pixium Vision : annonce sa situation de trésorerie au 31 mars 2019

Paris, le 19 avril 2019 – 7h00 CEST– Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce une position de trésorerie de 12,9 millions d’euros au 31 mars 2019.

Produits opérationnels T1 2019 (*) En milliers d'euros 31/03/2019 31/03/2018 Chiffre d’affaires 0 0 Autres produits (**) 578,1 541,7 Produits opérationnels 578,1 541,7

(*) non audités ; (**) dont Crédit d’Impôts Recherche

Synthèse du tableau de flux de trésorerie En milliers d'euros 31/03/2019 31/03/2018 Trésorerie, équivalents de trésorerie au 1er janvier 15 629,4 10 531,6 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie (2 725,0) (687,8) dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (3 003,9) (3 060,3) dont flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (5,7) (34,5) dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement 284,6 2 407,0 Trésorerie, équivalents de trésorerie au 31 Mars 12 904,4 9 843,8

Au cours du premier trimestre 2019, la société a enregistré des Produits opérationnels de 0,6 million d’euros. Ces produits sont essentiellement constitués du Crédit Impôt Recherche (CIR). La stabilité du CIR reflète la continuité et la constance des investissements de R&D, par la Société, dans la poursuite du développement technologique et clinique de son système de vision bionique PRIMA. Pixium Vision a également enregistré des subventions de recherche liées au projet européen « Graphene » au cours du T1 2019.

La consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles au 31 mars 2019 ressort à 3,0 millions d’euros, équivalente à celle du premier trimestre 2018. Pixium Vision poursuit ses efforts en vue de gérer au mieux ses ressources financières et de consacrer principalement ses dépenses opérationnelles à la poursuite du développement clinique de PRIMA, sa micropuce implantable sans fil, et aux améliorations technologiques associées.





Au 31 mars 2019, les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à 0,3 million d’euros. Au cours du premier trimestre, la société a bénéficié de flux de trésorerie positifs en lien avec l’utilisation de l’Equity Line pour un total de 0,9 million d’euros, partiellement compensés par le remboursement du financement obligataire mis en place avec Kreos Capital pour un total de 0,5 millions d’euros.

Au cours du premier trimestre 2019, les investissements n’ont pas été significatifs.

Au total, au 31 mars 2019, la trésorerie de Pixium Vision s’élevait à 12,9 millions d’euros contre 15,6 millions d’euros au 31 décembre 2018.

Prochain évènement : Publication des Résultats Semestriels 2019 le 24 juillet 2019

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec PRIMA, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institut de Microchirurgie Oculaire (IMO) de Barcelone, l’Hôpital Universitaire de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Pour plus d'informations : http://www.pixium-vision.com/fr

Pixium Vision est coté sur Euronext (Compartiment C) à Paris

ISIN: FR0011950641 ; Mnemo: PIX Pixium Vision est intégré à l’indice Euronext CAC All Shares Les actions Pixium Vision sont éligibles PEA-PME et FCPI

Pièce jointe