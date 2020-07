Pixium Vision annonce ses résultats financiers au 30 juin 2020 et fait le point sur ses activités

Paris, le 23 juillet 2020 - 18h00 CET – Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX), société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de manière plus autonome, annonce ses résultats financiers du premier semestre 2020, arrêtés par le conseil d’administration le 23 juillet 2020. Le Rapport Financier Semestriel est disponible sur le site internet du Groupe.

Synthèse du compte de résultat En milliers d'euros S1 2020 S1 2019 Produits opérationnels 1 250,7 1 055,7 Charges opérationnelles (4 524,4) (6 130,3) Recherche et Développement (2 860,1) (3 879,6) Frais généraux (1 664,3) (1 588,8) Frais marketing & communication - (11,0) Résultat opérationnel Courant (3 273,7) (4 423,7) Eléments non-récurrents - (650,9) Résultat opérationnel (3 273,7) (5 074,5) Résultat net (3 802,3) (5 586,7) Résultat net par action (0,15) (0,26)





Synthèse du tableau de flux de trésorerie En milliers d'euros S1 2020 S1 2019 Trésorerie, équivalents de trésorerie à l'ouverture 6 791,5 15 629,4 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie (1 787,1) (5 409,4) dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (2 787,8) (5 071,2) dont flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement 163,7 (15,3) dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement 837,0 (322,9) Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 5 004,4 10 220,0





Principaux développements du deuxième trimestre 2020

Le 4 mai 2020 , Pixium Vision a renforcé son financement par le tirage d’une tranche de 1.25 million d'euros auprès de ESGO et du pré-accord pour un Prêt Garanti par l’Etat à hauteur de 2.5 millions d’euros.



, Pixium Vision a renforcé son financement par le tirage d’une tranche de 1.25 million d'euros auprès de ESGO et du pré-accord pour un Prêt Garanti par l’Etat à hauteur de 2.5 millions d’euros. Le 28 mai 2020 , Pixium Vision a tenu son Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration.



, Pixium Vision a tenu son Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration. Le 8 juin 2020 , Pixium Vision a annoncé la reprise de l’étude de faisabilité du Système Prima en France.



, Pixium Vision a annoncé la reprise de l’étude de faisabilité du Système Prima en France. Le 12 juin 2020 , Pixium Vision a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant maximum de 7.8 millions d’euros pour l’étude pivot du Système Prima.



, Pixium Vision a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant maximum de 7.8 millions d’euros pour l’étude pivot du Système Prima. Le 19 juin 2020, Pixium Vision a été sélectionné pour participer au programme Next French Healthcare organisé par Business France et Bpifrance, renforçant ainsi sa présence aux Etats-Unis.

Développements importants survenus après la clôture des comptes du deuxième trimestre 2020

·Le 6 juillet 2020, Pixium Vision a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avoir levé un montant brut de 7,3. millions d’euros. Cette augmentation de capital permet d'augmenter la visibilité financière jusqu’à la fin de l’année 2021.





Résultats financiers au premier semestre 2020

Les produits opérationnels ressortent à 1,25 million d’euros dont 0,7 million d’euros au titre du Crédit Impôt Recherche (CIR) et 0,5 million d'euros correspondant à des subventions à recevoir sur le Projet "Sight Again".

Les dépenses de Recherche et Développement (R&D) se sont élevées à 2,86 millions d'euros contre 3,88 millions d'euros un an plus tôt. Sur le premier semestre 2020, Pixium Vision a dû suspendre une partie de son activité R&D notamment ses études cliniques et le développement de son système de vision bionique Prima, en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement sur la période. Le Groupe a malgré tout poursuivi la préparation du dossier de soumission pour l'étude pivot Primavera. Les dépenses de R&D représentent 63% des dépenses totales.

Les frais généraux se sont élevés à 1,66 million d'euros à fin juin 2020 à comparer à 1,59 million d'euros à fin juin 2019. Les dépenses de G&A sont globalement stables d'une année sur l'autre. Le Groupe maintient sa politique de contrôle des dépenses de fonctionnement et concentre ses ressources dans ses projets de recherche et de développement.

Le Groupe n'a pas eu de frais marketing & communication sur le premier semestre 2020.

Afin de donner une meilleure lisibilité de l'évolution des opérations de Pixium Vision, le Groupe publie un Résultat Opérationnel Courant hors éléments non-récurrents. Celui-ci affiche une perte de 3,27 millions d'euros (comparé à une perte de 4,42 millions d'euros à fin juin 2019). Le recul de 26% du Résultat Opérationnel Courant résulte de la suspension des études cliniques ainsi que du développement du système Prima sur la période 2020.

A fin juin 2019, les éléments non récurrents représentaient principalement une provision liée au départ du Directeur général annoncé en avril 2019.

Le Résultat financier affiche une perte de 0,5 million d’euros comme l'an passé, et représente principalement la charge d’intérêts relative au financement obligataire mis en place avec KREOS Capital ainsi que celles liées aux avances remboursables du Projet "Sight Again".

Le Résultat net affiche une perte de 3,80 millions d’euros (contre une perte de 5,59 millions d’euros au premier semestre 2019). Le Résultat par action ressort à (0,15) euro et (0,26) euro respectivement à fin juin 2020 et 2019.

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles s'est élevée à 2,88 millions d’euros et 5,07 millions d’euros respectivement au 30 juin 2020 et au 30 juin 2019. En 2020, le Groupe a été contraint de différer ses activités cliniques et a dû suspendre ses commandes auprès de ses fournisseurs clefs pour la production des dispositifs dans le cadre du développement clinique en cours. En conséquence, la consommation de trésorerie a reculé de près de 45% par rapport à l'an passé.

Au 30 juin 2020, les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à 0,84 million d'euros. En application de la norme IFRS 16, les charges de loyers apparaissent partiellement dans les activités de financement pour un montant de 0,16 million d'euros. En outre, la Société a poursuivi le remboursement programmé du financement obligataire à hauteur de 1,30 million d'euros. Ces éléments ont été compensés, pour un montant net de 2,3 millions d'euros, provenant du contrat de financement avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGO) signé en novembre 2019.

Au cours du premier semestre 2020, les flux de trésorerie liés aux activités d’investissements sont peu significatifs et essentiellement inhérents à des achats de matériel industriel et de laboratoire.

Pixium Vision a clôturé le premier semestre 2020 avec une trésorerie nette de 5,0 millions d’euros.





Contacts

Pixium Vision



Lloyd Diamond

Directeur Général investors@pixium-vision.com



+33 1 76 21 47 49











Media relations



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49











Investor Relations

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors .com

+33 6 69 99 37 83

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Pour plus d’informations: http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez nous sur @PixiumVision;











Avertissement

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pixium Vision émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 3 « Facteurs de risques » du document de référence de la Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.20-0350 le 24 avril 2020, lequel peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF ( www.amf-france.org ) et de Pixium Vision ( www.pixium-vision.com ).

