Pixium Vision : avenant à un emprunt obligataire

02/08/2018 | 12:21

Pixium Vision annonce la signature d'un avenant à son emprunt obligataire signé le 27 septembre 2016 auprès de Kreos Capital, emprunt dont le montant au bilan de Pixium Vision est de 6,6 millions d'euros au 30 juin dernier.



L'avenant prévoit le remboursement anticipé de l'emprunt à hauteur de 1,6 million d'euros, ainsi que les émissions de 1,6 million d'obligations convertibles de valeur nominale d'un euro, et d'un BSA donnant le droit de souscrire à 165.430 actions nouvelles.



Cette restructuration du financement obligataire accroît la visibilité sur le financement des dépenses programmées pour la poursuite du développement technologique et de l'évaluation clinique du système de vision bionique innovant, PRIMA.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.